Anschläge in Afghanistan fordern zahlreiche Tote

Ein Selbstmordattentäter hatte sich Montagfrüh in der Nähe des Sitzes des Geheimdienstes NDS in der Hauptstadt Kabul in die Luft gesprengt und mehrere Menschen getötet. Als Journalisten zu dem Anschlagsort eilten, sprengte sich ein zweiter Selbstmordattentäter in die Luft. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen hatte sich der Attentäter mit einer Kamera getarnt unter die Journalisten gemischt. Dabei wurden mindestens vier Journalisten getötet. Unter ihnen ist der Cheffotograf der französischen Nachrichtenagentur AFP in Kabul, Marai.