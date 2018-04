Syrien: Explosionen erschüttern Militärstützpunkte

Mehrere syrische Militärstützpunkte sind amtlichen Medien zufolge am Sonntag von Raketen getroffen worden. Es handle sich um eine neue feindliche Aggression, berichtete das Staatsfernsehen unter Berufung auf Armeekreise. Betroffen seien Stellungen in ländlichen Gebieten, und zwar in den Gegenden von Hama und Aleppo.