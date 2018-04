Vassilakou verspricht: Karlskirche ist gerettet!

So, wie das sogenannte Glasfurunkel anfangs angedacht war, wird es also nicht gebaut: Der bis zu zehn Meter hohe Zubau, der die Karlskirche nebenan in eine architektonische Geiselhaft genommen hätte, ist vom Tisch. Vassilakou hat diesen Irrsinn jetzt gestoppt. „Der Karlsplatz ist ein sensibler Ort, der die Wiener Identität stark prägt. Die Karlskirche selbst ist ein weltweit einzigartiges Juwel“, erklärt sie. „Wir begrüßen es sehr, dass die Stadt Wien und die Zürich-Versicherung hier weiterhin den gemeinsamen Weg im Sinne einer Lösungsfindung beschreiten.“