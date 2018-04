Brutalität hoch drei! Das geschah in Liverpool

Langsam aber sicher wird klar, dass sich am Dienstagabend nicht nur ein Fußballmatch (CL-Halbfinale Liverpool-Roma) in England zutrug, sondern auch eine brutale Schlacht auf den Straßen. Während die ganze Welt über Salah und Liverpool staunte, spielten sich Szenen auf den Straßen vor dem Stadion ab, die niemand so schnell wieder vergisst. Es gab zwei Fan-Schlägereien in der Stadt. Die Aufnahmen von der zweiten brutalen Auseinandersetzung gelangten erst jetzt an die Öffentlichkeit. Bei diesem Kampf verletzte sich der 53-jährige Ire Sean Cox lebensgefährlich (im Video oben).