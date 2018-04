Paszek: Niederlage beim Doppel-Comeback

Die 27-jährige Paszek war Ende 2016 nach einer kombinierten Mandel-, Nebenhöhlen- und Kieferhöhlen-Operation an einer Trigeminusneuralgie erkrankt, einer schmerzhafte Nervenerkrankung im Gesicht. Nach zwei Aufgaben in Matches Anfang 2017 zog sie sich in der Heilungsphase mehr als ein Jahr aus der Szene zurück. In Wiesbaden ist Paszek per Wildcard dabei.