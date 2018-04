Kleinkind missbraucht: Täter (22) verurteilt

Des schweren sexuellen Missbrauchs seiner vier Monate alten Tochter ist ein 22-Jähriger am Montag am Landesgericht Korneuburg in Niederösterreich schuldig gesprochen worden. Er wurde - rechtskräftig - zu 18 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt, von denen zwölf bedingt nachgesehen wurden.