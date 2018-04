Bundesregierung steht zu klarer Anti-Erdogan-Linie

Die jüngsten Attacken des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan haben die Bundesregierung keineswegs von ihrer Linie gegen den angriffigen „Sultan“ abgebracht - im Gegenteil. Einmal mehr demonstrierten ÖVP und FPÖ in dieser Causa am Sonntag Einigkeit und Härte. Keinen Millimeter werde man nachgeben - Erdogan, oder zumindest einer seiner Wahlkampfauftritte, sei in Österreich fehl am Platz, hieß es. Erdogan hatte heftig gepoltert, weil Bundeskanzler Sebastian Kurz ein Verbot für Wahlkampfauftritte türkischer Politiker in Österreich angekündigt hatte (Videobericht oben).