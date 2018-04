„Ziegelstadl“: Neuer Akt in der Justiz-Debatte

„Wir sind richtig sauer!“ - diese Aussage war bei der gestrigen Diskussionsrunde im „Ziegelstadl“ von Justizwache-Beamten sowie FP-Politikern rund um Landesparteichef Markus Abwerzger häufig zu hören. Der Grund dafür war einmal mehr die Riege an Forderungen an das Ministerium, denen sich die Verantwortlichen jedoch „nicht annehmen“, wie Martin Johann Schöpf, Vorsitzender der Justizwache-Gewerkschaft Tirol, Gewerkschafter Oliver Wille und Personalvertreter Mario Fauster deponierten. Als Hauptanliegen gilt nach wie vor die Eingliederung der Justizwache als eigener Wachkörper in das Ministerium für Inneres.