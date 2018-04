Neun Tiroler NR-Abgeordnete fordern Maßnahmen!

Zu regelmäßigen Vorfällen zwischen Aufsichtsorganen und Insassen kommt es - wie mehrmals berichtet - in der Justizanstalt Innsbruck. Neun Tiroler Abgeordnete zum Nationalrat der ÖVP und FPÖ haben nun ihre Bedenken in einem Schreiben an Minister Josef Moser geäußert. Sie fordern Maßnahmen!