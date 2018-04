Mutter in 24 Stunden viermal betrunken am Steuer

Ohne Führerschein unterwegs

Am Mittwochabend wurde die Oberösterreicherin erstmals in Leonding mit 1,4 Promille erwischt. Bereits Donnerstagfrüh saß sie erneut am Steuer, diesmal hatte sie 0,74 Promille intus. Daraufhin nahm ihr die Polizei den Wagenschlüssel ab, gültigen Führerschein hatte die Lenkerin ohnehin keinen. Zu Mittag wurde die 31-Jährige, sie war in der Zwischenzeit auf ein anderes Auto umgestiegen, in Traun erneut ertappt. Dabei ergab der Alkotest 1,36 Promille. Erneut musste sie die Fahrzeugschlüssel abgeben.