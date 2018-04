Wien: Aktion scharf nach Kriegsspielen in Moschee!

In einem zweiten Schritt wird das Kultusamt die betroffene ATIB-Moschee in der Wiener Brigittenau vor Ort unter die Lupe nehmen. Zudem werden nach derzeitigem Stand bis zu 50 Personen einvernommen und die öffentlichen Auftritte in sozialen Netzwerken in Sachen Radikalität kontrolliert. Nach dem vor zwei Jahren verschärften Islamgesetz gegen die verbotene Finanzierung aus dem Ausland in Österreich drohen jedenfalls scharfe Strafen wie Vereinsauflösung oder sogar Moscheeschließungen.