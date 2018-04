Jason Biggs Ehefrau Jenny Mollen völlig abgemagert

„American Pie“-Star Jason Biggs ist in großer Sorge um seine Ehefrau Jenny Mollen. Die 38-Jährige leidet an einer Schilddrüsenerkrankung, die dazu geführt hat, dass sie in den letzten Monaten bis auf die Knochen abgemagert ist. Sie hat erst vor sechs Monaten ihr zweites Kind zur Welt gebracht.