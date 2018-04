James führt Cleveland mit 46 Punkten zum Ausgleich

Nachdem „King James“ beim 80:98-Heimdebakel im Auftaktspiel am Sonntag keinen einzigen Korbwurf in den ersten zehn Minuten verzeichnet hatte, lief er diesmal von Beginn an heiß: Der 33-Jährige erzielte die ersten 16 Punkte für Cleveland. Dazu zeigte sich auch die „Cavs“-Defensive stark verbessert. Der Sieger dieses Duells trifft in der zweiten Runde auf den Gewinner der „best of seven“-Serie zwischen den Toronto Raptors mit dem Wiener Jakob Pöltl und Washington Wizards (aktueller Stand 2:0).