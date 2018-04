Stadtleben verändert das Erbgut von Hummeln

„Wir haben zum Beispiel Veränderungen bei den Genen festgestellt, die mit Stoffwechselprozessen und der Reaktion auf äußere Umwelteinflüsse, wie Hitze oder andere Belastungen, in Verbindung stehen“, ergänzt Biologe Panagiotis Theodorou. Stadthummeln könnten so besser auf höhere Temperaturen reagieren oder sich an andere Nahrungsquellen anpassen, so der Wissenschaftler. Bei den Landhummeln konnten die Forscher diese Veränderungen nicht finden.