Café & Polizei: Ein Grätzel bekämpft Kriminalität

In „Peter und Siegrids Café“ in der Kundratstraße in Wien-Favoriten kümmert sich das Wirtepaar um die Sicherheit in ihrem Grätzel. Nach einem Einbruch im Café, einer Freundin, die sexuell belästigt wurde, sowie aggressiver Bettelei in der Umgebung beschlossen die beiden, sich an die Polizei zu wenden. Seitdem arbeitet die Exekutive mit dem Café zusammen. Im Lokal haben besorgte Anrainer die Möglichkeit, ihre Anliegen einem sogenannten Grätzelpolizisten anzuvertrauen.