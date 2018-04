Österreichs „Hercules“ bei Staatsakt in Israel

Partys und Feierlichkeiten im ganzen Land

Das Motto der Feierlichkeiten lautet „Erbe der Innovation“. Es gibt unter anderem Partys auf insgesamt 70 Kilometern Strand, Straßenfeste wie in Tel Aviv und Jerusalem sowie Feuerwerke. Die Feiern dauern 70 Stunden bis Samstagabend. Während des Sabbats von Freitagabend an gibt es eine Ruhepause. Der Staat Israel wurde am 14. Mai 1948 ausgerufen, feiert sein 70. Jubiläum allerdings nach dem hebräischen Kalender. Deshalb beginnen die Feierlichkeiten schon am Abend des 18. April.