„Widersprüchlich!“ Nadal stichelt gegen Federer

Bereits zehnmal hat Rafael Nadal das ATP-1000-Turnier in Monte Carlo gewonnen. Zu einem Duell mit Roger Federer wird es leider nicht kommen, was auch der Spanier schade findet. Im März erklärte der Schweizer noch: „Ich würde gerne gegen Rafa auf Sand antreten, am liebsten über fünf Sätze.“ Doch jetzt lässt er wie schon im Vorjahr die ganze Sandplatz-Saison sausen.