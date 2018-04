Seilbahner setzen auf mehr

Von Ski fahren über Mountainbiken, Paragleiten bis zu Kunstaustellungen: Denkt man an die Möglichkeiten, die man in den Salzburger Skigebieten im Jahresverlauf hat, fällt einem mittlerweile Vieles ein. Geht es nach den drei Skigebiet Big-Playern des Pinzgaus, soll das alles künftig mit nur einer Karte möglich sein: Die Bergbahnen Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn, die Schmitten in Zell am See und das Kitzsteinhorn in Kaprun bieten gemeinsam ab Mai zwei Ganzjahreskarte an.