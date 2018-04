15-Jähriger nach Schlägerei in Passau gestorben

In Passau ist ein 15-Jähriger nach einer Schlägerei gestorben. Der Jugendliche sei während der Auseinandersetzung am Montagabend in der Innenstadt zusammengebrochen, im Klinikum konnte nur noch sein Tod festgestellt werden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Passau, Walter Feiler. Eine Obduktion soll klären, ob die Schläge oder eine Vorerkrankung Ursache für seinen Tod waren.