Flüchtlinge verkaufen ihre neuen Papiere im Web

Auch Terrorverdächtige kamen so an neue Identität

In wenigen Fällen missbrauchten demnach auch Terrorverdächtige deutsche Ausweise anderer Flüchtlinge, um nach Deutschland zu gelangen. Laut Angaben des Innenministeriums handelte es sich bei ihnen sowohl um Syrer und Iraker, die wohl terroristischen Organisationen angehört hatten, als auch um zuvor ausgereiste Dschihadisten, die in die Bundesrepublik zurückkehrten.