Attacke mit Eisenstange

Die Szenen spielten sich am Samstag gegen Mitternacht vor einem Lokal in der Grazer Kärntner Straße ab. Zeugen schlugen Alarm, weil dort etwa 20 Personen aufeinander losgegangen wären. Als die Polizei eintraf, befanden sich rund 30 Menschen auf der Fahrbahn. „Es war Alkohol mit im Spiel, die Menschen haben geschrien, die Stimmung war sehr aggressiv“, beschreibt ein erhebender Beamter die Situation vor Ort. „Weil es so gefährlich war, mussten wir Verstärkung anfordern.“ So kamen mehrere Polizeistreifen und auch Diensthunde zum Einsatz. Vor Ort stellte sich heraus, dass drei Personen - zwei Grazer (22 und 25) und ein Türke (31) leichte Verletzungen aufwiesen. Der 25-Jährige, der eine Platzwunde am Kopf hatte, behauptete, vom 22-Jährigen mit einer Eisenstange geschlagen worden zu sein. Eine Eisenstange entdeckten die Beamten auch - und zwar hinter dem Zaun eines angrenzenden Grundstücks. Das bestritt der Beschuldigte und meinte, ein Unbekannter hätte ihm mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Auch der 31-Jährige meldete sich, ein Unbekannter hätte ihn mit der Eisenstange attackiert. Wie sich der Vorfall tatsächlich abgespielt hat, versuchen die Ermittler in den nächsten Tagen herauszufinden. Insgesamt sollen elf Personen aktiv an der Schlägerei beteiligt gewesen sein. Sie alle wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.