Toronto feiert Play-off-Auftaktsieg gegen Wizards

Die Toronto Raptors sind in der Nacht auf Sonntag mit einem 114:106 gegen die Washington Wizards ins Play-off der NBA gestartet. Damit haben die Kanadier im zehnten Anlauf erstmals ein Auftaktspiel in der ersten Runde der Postseason für sich entschieden. Die zweite Partie im „best of seven“ steigt am Mittwoch wieder im Air Canada Centre.