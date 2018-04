Plante Islamist aus Wien Attentat auf Polizei?

Mehr als 100 Schuss gingen 2011 in Sarajewo auf die US-Botschaft nieder, ehe der Schütze Mevlid J. durch eine Polizeikugel gestoppt wurde. Ähnliches soll der in Wien lebende, nun in einem kleinen bosnischen Dorf verhaftete Maksim B. vorgehabt haben. So zumindest die Vorwürfe der zuständigen Ermittler.