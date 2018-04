Islamist aus Wien in „IS-Dorf“ gefasst

Seit Jahren bereits trieb er in Österreichs Bundeshauptstadt sein Unwesen, wo er auch schon Monate im Gefängnis verbrachte. Nun klickten für den mutmaßlichen Islamisten Maksim B. neuerlich die Handschellen. In einem kleinen „IS-Dorf“ in Bosnien. Neben Waffen und Bergen an Munition stellte man bei dem 28-Jährigen auch Handgranaten sicher.