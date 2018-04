Flugretter im Dauereinsatz

Der Bedarf ist groß, ein weiterer Standort muss her - Rettungshubschrauber sind gefragt! Im September entscheidet das Land, welcher Betreiber den Zuschlag kriegen wird. In Niederöblarn setzte der ÖAMTC über den Winter sogar zwei Fluggeräte ein. Das soll im Sommer beibehalten werden - zumindest an den Wochenenden.