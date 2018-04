„Erwarte mir von Rom Maßnahmen, nicht Kritik“

Kritik auch von Transitforum Austria-Tirol-Chef Fritz Gurgiser

Indes übte am Samstag Transitforum Austria-Tirol-Chef Fritz Gurgiser scharfe Kritik am italienische Frächterverband ANITA und namentlich an Präsident Thomas Baumgartner, der die Regierung in Rom zu Schritten gegen die Tiroler Blockabfertigungen aufgefordert hatte. „Aufruf zum Amtsmissbrauch“ in Bezug auf die Transit-Blockabfertigung in Kufstein sei ein schlechter Ratgeber für den „völlig außer Rand und Band geratenen Thomas Baumgartner“, meinte Gurgiser und fuhr fort: „Die internationale Transitflotte ist besser beraten, sich rasch darauf einzustellen, dass das Land Tirol erstmals nach Jahrzehnten mit aller Konsequenz die Transitbelastungen zum Schutz dieses alpinen Raumes reduzieren und dazu alle Maßnahmen setzen wird, welche national und international vorgegeben sind“. „The Times They Are a-Changin‘“ - die Zeiten ändern sich - auch für die rücksichtslosen Transitlobbyisten", griff Gurgiser zudem auf Bob Dylan zurück.