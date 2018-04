Mountainbike-Trail am Gaisberg kommt

Die Strecke wird als „Single-Trail“ (= ein Pfad, der so schmal ist, dass man dort nicht nebeneinander fahren kann) angelegt und professionell von der Firma „Alpreif“ geplant. Sie schmiegt sich gut in die natürliche Umgebung des Berges ein und die geplanten Eingriffe in die Natur halten sich in Grenzen und sind äußerst schonend geplant. Die Stadt investiert rund 40.000 Euro in diesen Trail, der Rest wird über private Sponsoren aufgebracht und das Land Salzburg gab schon sehr konkrete Signale für eine Co-Finanzierung. Die Strecke ist ein sogenannter Flow-Trail (Info: Ein Flowtrail ist eine Mountainbike-Strecke auf der ein flüssiges bzw. fließendes Engl. flow) und erlaubt das Befahren nur mit dem Mountainbike. Die Bauweise mit Kurvenaußenranderhöhungen (Anlieger) und Wellen erzeugt ein Achterbahngefühl. Je nach Leistungsfähigkeit der jeweiligen Fahrerin oder des jeweiligen Fahrers, kann der Trail durchwegs mit relativ gleichbleibender hoher Geschwindigkeit von Jung und Alt durchfahren werden und erlaubt so ein einzigartiges Bike-Feeling. Der geplante „Einstieg“ startet in der Nähe der Gaisbergspitze und führt entlang der alten Schipiste zum Parkplatz bei der Gersberg Alm. Die Länge beträgt rund 4,2 km.