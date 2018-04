Marco Rose: „Das war ein geiler Fußball-Abend“

Was für ein Tag für den FC Red Bull Salzburg, was für ein Tag für den österreichischen Fußball - erstmals seit 1996 (!) steht wieder ein rot-weiß-rotes Team in einem Europacup-Halbfinale! 22 Jahre nach dem Erfolgslauf des SK Rapid im Cup der Cupsieger zogen die „Bullen“ aus Salzburg in die Top-4 der Europa League ein. Was die Protagonisten des sensationellen Weiterkommens gegen Italiens Nummer 3, Lazio Rom, nach ihrem Triumph zu sagen hatten, lesen Sie HIER!