Nach Überfall: Sieben Jahre Haft für Brutalo-Täter

Kurz vor 23 Uhr stürmten zwei mit Sturmhauben maskierte Männer das Wettbüro am Reuttener Untermarkt, das sie vorher offenbar im Vorfeld ausgekundschaftet hatten. Während einer „Schmiere“ stand, brüllten die anderen „Money, Money!“, bedrohten die alleine anwesende polnische Angestellte mit einem Geißfuß und schlugen auch auf die geschockte Frau ein. Dass sie dabei nur relativ leicht verletzt wurde, grenzt fast an ein Wunder, wie auch ein Überwachungsvideo zeigt. Während einer der drei Täter noch immer flüchtig ist, wurden zwei Serben (44, 46) Ende November in Vorarlberg festgenommen. Am Innsbrucker Landesgericht stritten die beiden, die angeblich in Landeck eine Freundin besuchen wollten und sich verfahren hatten, die Tat ab. Der Schöffensenat um Richter Josef Geisler glaubte ihnen aber nicht. Beide wurden zu sieben Jahren Haft verurteilt. Nicht rechtskräftig.