Ex-Champ Tyson Fury steigt wieder in den Ring!

Aktuell hält die seinerzeit von Fury gewonnenen Titel (IBF, WBA-Super und WBO) dessen englischer Landsmann Anthony Joshua. Dieser will noch in diesem Jahr den letzten bedeutenden Schwergewichts-WM-Titel in seinen Besitz bringen, jenen von WBC-Champion Deontay Wilder aus den USA. Fury, Joshua und Wilder weisen allesamt im Profilager noch makellose Bilanzen auf.