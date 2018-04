Michele spricht nicht über den Vorfall

Es ist nahezu unmöglich, sich vorzustellen, was Michele Montag durchgemacht haben muss. Wie berichtet, war er mit einem Sozialarbeiter am Nachmittag in einen stillgelegten Brunnen nahe dem Haus der Familie in Villach gestürzt. Sein Betreuer wurde dabei getötet. Der Bub blieb bis auf Kratzer unverletzt. In dem 20 Meter tiefen, engen und dunklen Schacht musste der Kleine acht Stunden auf der Leiche seines Betreuers auf Hilfe warten.