Werkstätten-Coups: Autobande in Salzburg gefasst

Dem 40-Jährigen wird vorgeworfen, zwischen Februar 2013 und seiner Festnahme kurz vor Weihnachten 2017 an die 20 Einbruchsdiebstähle in Kfz-Werkstätten - an 15 Standorten in Vorarlberg und fünf in Tirol - begangen bzw. versucht zu haben. Außerdem wurden dabei auch elf Pkw entwendet, von denen neun in der Zwischenzeit sichergestellt wurden. Der 40-Jährige ist laut Polizei größtenteils geständig. Den Wert der Diebesbeute setzte die Exekutive bei etwa 350.000 Euro an, den Sachschaden bei rund 60.000 Euro. Diebesgut im Wert von 180.000 Euro wurde von der Polizei wiederbeschafft. Der 40-Jährige soll neben seinen Einbrüchen in Westösterreich auch in verschiedenen Kantonen in der Schweiz gestohlen und dabei einen Schaden im sechsstelligen Frankenbereich verursacht haben.