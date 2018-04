30 Millionen Euro Pension für VW-Chef Müller

Gleich acht Porsche 911 - jeweils einer pro Generation - sollen Müllers Garage in Stuttgart bestücken. An Zahlungsmitteln dürfte es dem Noch-VW-Chef nicht fehlen: Allein im Jahr 2017 verdiente er rund zehn Millionen Euro. Sein Vertrag bis 2020 wird im Normalfall ausbezahlt. Laut einem Bericht der „Bild“ winkt ihm danach eine Pension von 3600 Euro - pro Tag! Das sind 62 Prozent seines Grundgehalts. Insgesamt dürfte VW rund 30 Millionen Euro für Müller zurückgelegt haben. Zudem ist der Auto-Boss frisch verliebt in Zulieferer-Chefin Natalie Mekelburger.