Biogas-Tarif verlängert, Bauern atmen vorerst auf

Rund 300 österreichische Landwirte ließen sich von der Strom- und Wärmeproduktion durch Biogas überzeugen. Hechenblaikner (45 Stück Vieh, drei Hektar Grund, drei Hektar zugepachtet) baute zwei riesige Gruben zu je 300 m3, schaffte zwei Motoren an und verwertet dazu Mist. Laut Ökostromtarif durfte er 13 Jahre lang seinen Strom um 16 Cent pro Kilowattstunde in das Tiwag-Netz einspeisen. Mit der Abwärme trocknet er Heu und versorgt sein eigenes plus drei Nachbarhäuser.