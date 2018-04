Traktor in Stromleitung geraten: Zwei Verletzte

Forstarbeiter waren am Montag im Seekirchner Ortsteil Bayerham (Salzburg) beschäftigt, als der Lenker (64) eines Traktors mit einem Kranaufbau in die Stromleitung geriet. Ein Reifen fing Feuer. Der Fahrer stieg aus, geriet in den Spannungstrichter und wurde schwer verletzt. Ein weiterer Mann (45) erlitt beim Bergungsversuch ebenfalls Verletzungen.