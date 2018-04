ManUnited verpatzt ManCity die Meisterparty!

Die erste Premier-League-Niederlage hatte sich die Truppe von Pep Guardiola im Jänner gegen Liverpool eingefangen - also gegen jenen Gegner, der auch am Mittwoch in der Champions League das Viertelfinal-Hinspiel 3:0 gewonnen hatte. City kassierte damit zum zweiten Mal in einer Woche gleich drei Gegentore. Am Dienstag steht in Manchester das Rückspiel an.