Juventus holt 4:2-Sieg bei Schlusslicht Benevento

Juventus Turin hat mit einem Arbeitssieg beim Tabellenletzten Benevento Calcio den nächsten Schritt auf dem Weg zum siebenten Meistertitel in Serie gemacht! Italiens Rekordmeister gewann die Partie beim Aufsteiger am Samstag mit 4:2 und hat an der Tabellenspitze sieben Zähler Vorsprung auf Verfolger SSC Neapel. Die Süditaliener empfangen am Sonntag Chievo Verona.