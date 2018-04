Verrückte Nachspielzeit! Zwei Elfmeter verschossen

Was für ein verrücktes Spitzenspiel in der Championship, Englands zweithöchster Spielklasse! Cardiff, auf Rang zwei liegend, traf auf Spitzenreiter Wolverhampton. Bis zur Nachspielzeit lagen die „Wolves“ mit 1:0 vorne. Dann zeigte der Referee zweimal innerhalb weniger Minuten für Cardiff auf den Punkt. Doch am Ende versagten die Nerven und die Waliser verschossen beide (!) Strafstöße - die völlig verrückten Szenen oben im Video!