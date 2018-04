Dank Novak-Sensation steht es gegen Russland 1:1!

Der 41-jährige Kärntner war voll des Lobes für den Weltranglisten-195. Novak: „Das war sicher die beste Partie, die ich je von ihm gesehen habe. Hut ab.“ Eigentlich hätte der 20-jährige Rublew die Gastgeber auf dem Hartplatz in der kleinen Luschniki-Halle in Front bringen sollen. Der Weltranglisten-35. startete gleich mit einem Break, aber Novak glückte das Rebreak zum 2:2. Rublew durchbrach das Service des 24-Jährigen zum 5:4 ein weiteres Mal, doch postwendend folgte die Antwort des Schützlings von Günter Bresnik, wodurch der Auftaktsatz erst im Tiebreak entschieden wurde. In diesem nützte Novak nach 45 Minuten gleich seinen ersten Satzball.