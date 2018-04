500 Kilo Cannabis geschmuggelt: 15 Jahre Haft

Nach fast zweijähriger Verhandlung ist am Freitag am Wiener Landesgericht für Strafsachen ein 61-jähriger Mann wegen Suchtgifthandels in großem Stil zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Schöffensenat ging davon aus, dass der Angeklagte als führendes Mitglied einer kriminellen Organisation seit 2004 mehr als 500 Kilogramm Cannabis von Spanien nach Österreich geschmuggelt hatte.