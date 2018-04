Eigentümer-Wechsel beim Outletcenter am Brenner

Langfristiges Investment durch neuen Eigentümer

Alle Anteile der Fam. Huter (> 80%) am Outlet Center Brenner werden mit Anfang April an InvescoReal Estate, bereits Eigentümer des designer outlets in Wolfsburg, übergeben. Invesco Real Estateübe rnimmt ein Unternehmen mit einem einzigartigen Standort und führt die bestehende Ausrichtungfort. Das aktuelle Management wird weiterhin am erfolgreichen Outlet an der 2-Länder-Grenze tätigsein. „Die positive Entwicklung und besondere Lage am Brenner haben den Ausschlag für den Kauf gegeben. Hut ab, wie die Familie Huter diesen Standort in nur kurzer Zeit entwickelt und etablierthat“, erklärt Fabian Manegold, Senior Director - Transactions von Invesco Real Estate.