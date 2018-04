Terrorhelfer der Paris-Attentate wohnte in Wien

Enger Kontakt mit Paris-Attentäter

Wie mit Abdelhamid Abaaoud, der als Drahtzieher der Attentate im November 2015 in Paris (130 Tote) gilt und bei einem Polizeieinsatz in Saint-Denis Tage später getötet wurde. Mit diesem soll Mourad T. eng zusammengearbeitet haben - in Sachen IS-Rekrutierung und Vorbereitung für Anschläge in Europa.