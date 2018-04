Kendall Jenner schaut völlig verändert aus!

Botox und Filler führen zu völlig neuem Look

Auf den neuesten Fotos, die die brünette Schönheit gerade auf Instagram postete, schaut sie sich nämlich nicht mehr wirklich ähnlich: Schmollmund, Katzenaugen, volle Wangen. Der Beauty-Doc scheint da gute Arbeit geleistet zu haben, ist sich auch Schönheitschirurg Dr. Anthony Youn sicher. „Es kommt nicht überraschend, aber ich vermute, dass ihr ein Füllstoff wie Juvederm in die Lippen gespritzt wurde“, so der Spezialist zu „RadarOnline“.