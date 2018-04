Auto prallte gegen Rettungswagen

In Leoben prallte am Samstag auf der Tivolikreuzung ein Auto gegen einen Rotkreuz-Wagen, der Blutkonserven transportierte und das Blaulicht eingeschaltet hatte. Zwei Insassen erlitten Prellungen. Im Bereich der Abfahrt Leoben-Ost kam am Sonntag eine Steirerin bei einem Unfall mit dem Schrecken davon.