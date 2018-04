Afghanistan: 3 Mrd. Dollar US-Hilfe verschwunden

In Afghanistan versickern offenbar ausländische Hilfsgelder in Milliardenhöhe. Der Generalinspektor des US-Verteidigungsministeriums hat jetzt bekannt gegeben, dass Militärbehörden nicht bestätigen könnten, ob Gelder in Höhe von 3,1 Milliarden US-Dollar (rund 2,5 Milliarden Euro) für die afghanische Regierung ihre beabsichtigten Zwecke erfüllten. Eine unzureichende Überwachung durch die USA, falsches Management in Afghanistan sowie fehlendes Vertrauen führten laut einem Bericht zu der Frage, wo genau die Gelder gelandet sind.