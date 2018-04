Steirische Rekord-Skisaison geht jetzt zu Ende

Nicht nur der frühe Ostertermin spielt den Skigebieten in die Hände, auch der Saisonauftakt verlief mit viel Schnee gut. „Hier haben wir definitiv unser Plus geholt. In der Hauptsaison sind wir ohnehin auf einem hohen Niveau“, sagt Karl Fussi, der Geschäftsführer von zwei Murauer Skigebieten ist. Am Kreischberg steigerten sich Umsatz und Frequenz im einstelligen Prozentbereich, am Lachtal ist das Plus sogar zweistellig - hier endet am Montag daher eine Rekordsaison!