„Ostern ist für mich ein sehr schöner Stress“

„Ich schreibe gerade an meiner Predigt für die Osternacht“, sagt Pfarrer Anton Herk-Pickl, als wir ihn am Telefon erreichen. „Die Frage, was man den Menschen zu einem solchen Anlass sagen möchte, ist immer auch die Frage: Was beschäftigt mich in meinem Glauben gerade“, sagt er.