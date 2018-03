Lenker von eigenem Klein-Lkw erfasst - verletzt

Von rollendem Fahrzeug mitgerissen

Der 61-Jährige schob den Klein-Lkw an der Fahrerseite bei geöffneter Tür, seine Freundin an der Rückseite des Fahrzeugs. Plötzlich begann dieses auf der abschüssigen Straße immer schneller zu rollen. Der Mann versuchte noch, an die Handbremse zu gelangen, wurde aber vom Fahrzeug mitgerissen, gegen eine Leitschiene gedrückt und zwischen dieser und dem Klein-Lkw eingeklemmt. Das Opfer wurde mit Verletzungen am Brustkorb ins UKH Kalwang eingeliefert.