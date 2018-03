R. Kelly hielt Mädchen als „Haustiere“

Kitti Jones erhebt in der Dokumentation des britischen Senders BBC schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Freund R. Kelly, mit dem sie 2011 für zwei Jahre in einer Beziehung war. An die Zeit habe sie keine gute Erinnerung, so die heute 34-Jährige. Nicht nur sie, sondern auch andere minderjährige Frauen habe der Musiker sexuell missbraucht und erniedrigt.