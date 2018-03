Banküberfall: Täter kam mit einem Messer

Es war am Gründonnerstag gegen 19 Uhr, die Bank hatte bereits geschlossen, als die Reinigungsdame vors Gebäude ging, um Müll zu entsorgen. Dabei schlug der Täter zu. Er bedrohte die Frau mit einem Messer, zwang sie zurück in die Filiale zu gehen, fesselte sie und befahl ihr, den Bankenchef anzurufen und in die Raiba zu bestellen.